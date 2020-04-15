В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов

15 Апр 2020 2020-04-15T08:31:18+03:00

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В Хабаровске ситуация с обработкой подъездов породила две проблемы. Первая - не все горожане могут похвалить управляйки за работу. В некоторых случаях эту работу просто не выполняют. Таки организации вносят в «черный список», потом с каждой из них разбираются с участием сотрудников прокуратуры.

- Вторая проблема - компенсации затрат на дезинфицирующие средства. Управляющие компании обращаются с этим вопросом в городскую администрацию. В министерстве ЖКХ края предложили переложить эти расходы на плечи собственников, увеличив тариф, а мэр города предложил рассмотреть возможность компенсации через механизмы поддержки бизнеса, ведь жилищные организации - тоже субъекты предпринимательства, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пока вопрос о компенсациях прорабатывают. Тем временем санобработка подъездов продолжается. К слову, за невыполнение этой работы уже уволили руководителя ЖЭУ одной из управляющих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU