2020-04-15T08:31:18+03:00
Общество

В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов

В министерстве ЖКХ предложили увеличить тариф, в мэрии – ввести компенсации для бизнеса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездовВ Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске ситуация с обработкой подъездов породила две проблемы. Первая - не все горожане могут похвалить управляйки за работу. В некоторых случаях эту работу просто не выполняют. Таки организации вносят в «черный список», потом с каждой из них разбираются с участием сотрудников прокуратуры.

- Вторая проблема - компенсации затрат на дезинфицирующие средства. Управляющие компании обращаются с этим вопросом в городскую администрацию. В министерстве ЖКХ края предложили переложить эти расходы на плечи собственников, увеличив тариф, а мэр города предложил рассмотреть возможность компенсации через механизмы поддержки бизнеса, ведь жилищные организации - тоже субъекты предпринимательства, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пока вопрос о компенсациях прорабатывают. Тем временем санобработка подъездов продолжается. К слову, за невыполнение этой работы уже уволили руководителя ЖЭУ одной из управляющих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой
Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске
Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату
В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев
Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов
Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае
«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни
Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года
Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины
В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги
Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок
Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске
Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок
Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года