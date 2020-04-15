2020-04-15T08:45:36+03:00
Общество

Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты

Сумма финансовой поддержки составила шесть тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплатыОставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплатыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае люди, оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом, начали получать первые выплаты. Сумма финансовой поддержки составляет шесть тысяч рублей. За единовременной материальной помощью меньше чем за неделю в министерство социальной защиты населения края обратилось более 400 человек.

- Выплаты назначают работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением правительства Хабаровского края № 97-пр. Они также полагаются тем, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты в период с 27 марта по 30 апреля 2020 года, уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия). Единовременную помощь окажут индивидуальным предпринимателям, чей бизнес приостановлен в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края № 97-пр, - рассказали в краевом министерстве соцзащиты.

Чтобы получить выплату, пожалуйста, подайте заявление, к нему приложите копию трудовой книжки или приказ работодателя о нахождении работника в отпуске без сохранения заработной платы. Индивидуальным предпринимателям нужно указать сведения о регистрации физического лица в качестве ИП. Срок рассмотрения заявления – пять рабочих дней. После рассмотрения в течение пяти рабочих дней производят выплату. Документы на выплату принимают до 15 мая в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. Направлять их нужно почтовым отправлением или по электронной почте, оставить в стационарном ящике в центре соцподдержки или оформить заявку на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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