2020-04-15T09:18:25+03:00
Общество

Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату

Вопрос о выплатах стал актуальным в связи с изменениями в учебном процессе из ситуации с коронавирусом
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплатуУчителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплатуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату. Этот вопрос активно обсуждали последнее время в связи изменениями в учебном процессе из-за коронавируса. В адрес органов местного самоуправления и руководителей учебных заведений уже направили разъяснения Минпросвещения России.

- Зарплата учителей складывается не только из количества проведенных уроков, но и из множества других функций. Если сейчас педагогу не обеспечивают установленную учебную нагрузку, его могут привлекать к иной педагогической работе с учетом должностных обязанностей, например – методической, организационной, научной, творческой, исследовательской. Сейчас в качестве нагрузки для педагога может быть разработка нового образовательного контента и образовательных технологий, необходимых для организации дистанционного учебного процесса, - рассказали в краевом минобре.

Если по факту зарплата педагога будет ниже, об этом нужно сообщить в министерство образования и науки края. Напомним, телефон горячей линии министерства по вопросам соблюдения трудовых прав работников: (4212) 32-67-03. На вопросы отвечает Шубина Светлана Владимировна, консультант отдела аттестации и повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой
Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске
Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату
В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев
Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов
Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае
«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни
Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года
Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины
В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги
Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок
Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске
Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок
Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года