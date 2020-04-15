15 Апр 2020 2020-04-15T09:18:25+03:00

Вопрос о выплатах стал актуальным в связи с изменениями в учебном процессе из ситуации с коронавирусом

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Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату. Этот вопрос активно обсуждали последнее время в связи изменениями в учебном процессе из-за коронавируса. В адрес органов местного самоуправления и руководителей учебных заведений уже направили разъяснения Минпросвещения России.

- Зарплата учителей складывается не только из количества проведенных уроков, но и из множества других функций. Если сейчас педагогу не обеспечивают установленную учебную нагрузку, его могут привлекать к иной педагогической работе с учетом должностных обязанностей, например – методической, организационной, научной, творческой, исследовательской. Сейчас в качестве нагрузки для педагога может быть разработка нового образовательного контента и образовательных технологий, необходимых для организации дистанционного учебного процесса, - рассказали в краевом минобре.

Если по факту зарплата педагога будет ниже, об этом нужно сообщить в министерство образования и науки края. Напомним, телефон горячей линии министерства по вопросам соблюдения трудовых прав работников: (4212) 32-67-03. На вопросы отвечает Шубина Светлана Владимировна, консультант отдела аттестации и повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU