2020-04-15T09:49:28+03:00
Общество

Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду

В разбое подозревают 38-летнего горожанина
Александр ШТААЛЬ
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Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить арендуНалетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить арендуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске офис микрозаймов в железнодорожном районе посетил налетчик. Неизвестный предварительно одел медицинскую маску и прихватил с собой нож. Он начал угрожать сотруднице офиса и требовал отдать наличность из кассы. Перепуганная работница передала ему 22 тысячи рублей.

- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к разбою причастен ранее не судимый 38-летний местный житель. Мужчина работал водителем такси. Часть похищенных денег он потратил на оплату аренды автомобиля, остальное потратил на личные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время обыска у фигуранта изъяли нож. В отношении горожанина возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». За этот проступок он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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