В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев

15 Апр 2020 2020-04-15T08:55:01+03:00

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По состоянию на 1 апреля 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 152,5 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37% кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5%.

- Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Мы как профильный Банк прекрасно это понимаем и делаем все возможное для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Россельхозбанк продолжает свою работу и кредитные средства доступны сельхозпроизводителям во всех регионах нашего присутствия. Динамика хорошая, в 1 квартале выдано на треть кредитных средств больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, для малого и микробизнеса банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 миллионов рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.