Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске

15 Апр 2020 2020-04-15T10:25:50+03:00

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В Хабаровске откроют еще один дежурный детский сад. Он находится в Индустриальном районе на улице Юности, 6а. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Если оно все-таки будет положительным, то двери дошкольного учреждения откроются уже на следующей неделе.

- Детей в детский сад принимают при наличии медицинской справки и справки от работодателя о том, что родители ребенка продолжают работать. Родителей в помещения не пускают, - рассказала Татьяна Матвеенкова, исполняющая обязанности начальника управления образования. - В помещениях каждые два часа проводят тщательную санитарную обработку всех поверхностей.

Кроме того, в детсадах дежурят медики, задача которых следить за состоянием здоровья детей. Они же измеряют температуру воспитанникам бесконтактными градусниками. С 6 апреля троих малышей отстранили от посещения таких групп, потому что у них не было пробы Манту.

Напомним, дежурные группы уже открыты Центральном районе – в детсаду №184 по улице Мухина, 4, в Южном микрорайоне – в детсаду №163 по улице Краснореченской,50, в Северном микрорайоне - в ДОУ №20 по улице Шелеста,75а, в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

Узнать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам:

- 55-68-19 - о работе дошкольных учреждений;

- 55-68-03 - о работе общеобразовательных учреждений;

- 55-68-12 - о работе учреждений дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU