2020-04-15T12:38:11+03:00
Общество

Бухгалтер из Комсомольска оформила компенсацию на несуществующих детсадовцев

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат»
Александр ШТААЛЬ
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Бухгалтер из Комсомольска оформила компенсацию на несуществующих детсадовцевБухгалтер из Комсомольска оформила компенсацию на несуществующих детсадовцевФото: Иван ВИСЛОВ
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В Комсомольске -на- Амуре уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы Централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений города. По предварительной информации, 41-летняя бухгалтер вносила в ложные документы сведения о детях своего знакомого.

- Выяснилось также, что фигурантка перечислила на банковский счет приятеля компенсации якобы за услуги детского сада. Общая сумма выплат оставила больше 800 тысяч рублей. В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Материалы сейчас находятся в следственных органах. К слову, за такой проступок горожанка может угодить за решетку на срок до шести лет. На время разбирательств ее отпустили на свободу, взяв с нее подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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