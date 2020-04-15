2020-04-15T12:37:22+03:00
Общество

Паводок и ледоход в Хабаровском крае: обстановка на вечер 15 апреля 2020 года

Пока угрозы подтопления населенных пунктов нет
Александр ШТААЛЬ
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Паводок и ледоход в Хабаровском крае: обстановка на вечер 15 апреля 2020 годаПаводок и ледоход в Хабаровском крае: обстановка на вечер 15 апреля 2020 годаФото: Анастасия САВИНА
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В Хабаровском крае 15 апреля пойма реки Уссури затоплена на глубину 0,3-1,4 метра. Интенсивность подъема уровня воды замедлилась по сравнению с прошлыми сутками и составляет 97 см/день. Гребень волны вскрытия проходит сегодня у села Новосоветское, а ледоход на реке Уссури в Вяземском районе наблюдают на участке от села Шереметьево и до устья.

- Гидрологи констатируют, что у села Венюково пик волны паводка прошел вчера, уровень воды был ниже опасной отметки. Завтра, 16 апреля, ожидается подъем воды у села Новосоветское на уровне отметок неблагоприятного явления, а именно 530-580 сантиметров. При этом угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

На реках Уссури, Матай и Урми идет ледоход. Также подвижки льда наблюдают на реках Тырма, Левый Подхоренок у села Шумный, Хор у поселка Среднехорский. Разводья заметили на реках Тунгуска и Кур у села Новокуровка. Другие южные равнинные реки почти очистились ото льда. Между тем на Амурской протоке сплошной ледоход, а на реке Амур у Хабаровска - подвижки льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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