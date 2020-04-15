2020-04-15T12:36:15+03:00
Общество

Автоматически продлили лицензии на торговлю алкоголем в Хабаровском крае

Торговцам не нужно подавать заявления и платить госпошлину
Александр ШТААЛЬ
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Автоматически продлили лицензии на торговлю алкоголем в Хабаровском краеАвтоматически продлили лицензии на торговлю алкоголем в Хабаровском краеФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае автоматически продлили лицензии на торговлю алкоголем. Это значит, что предпринимателям не нужно подавать заявления и платить госпошлину в 65 тысяч рублей. Речь идет о разрешениях, сроки которых истекают или истекли в период с 15 марта до 31 декабря 2020 года. Под действие соответствующего постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года №440 в регионе попадают 546 лицензиатов.

- Действие лицензии продлевают на 12 месяцев. Сведения о продлении сроков уже внесены в реестр, вносить эти данные в бланки лицензий не требуется, - пояснил Андрей Коротков, начальник главного управления.

Отметим также, что автоматическое продление лицензии не освобождает торговцев от обязанности подавать декларации об объеме розничной продажи продукции, соблюдать необходимые требования и правила торговли.

Тех, кто только планирует получить лицензию, просят обратиться в главное управление регионального госконтроля. Порядок выдачи новых лицензий не изменился, за тем исключением, что выездная проверка будет проводиться дистанционно с помощью средств видео- и фотофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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