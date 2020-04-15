2020-04-15T12:35:17+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой

Она прошла путь от машинистки до журналиста, редактора и главного редактора
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене ЩербаковойВ Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене ЩербаковойФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске -на- Амуре среду омрачило сообщение о кончине Елены Щербаковой - одной из звезд городского телевидения в период 90-х и 2000-х годов. Она работала на государственной телерадиокомпании «Комсомольск». Елена Анатольевна долго трудилась на телестудии и смогла пройти интересный трудовой путь от машинистки до журналиста, редактора и главного редактора редакции информации.

- Елена Щербакова запомнилась своей энергичностью и жизнерадостностью. Она была открытым, добрым, улыбающимся человеком, и одновременно с этим деловым. Была душой и сердцем редакции на телестудии города, - прокомментировали в городской администрации.

Соболезнования родным и близким по поводу кончины Елены Анатольевны уже выразили в администрации города, городской думе, пресс-службе администрации города. В памяти комсомольчан она навсегда останется светлым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае выписали излечившегося от коронавируса 83-летнего пациента
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 15 апреля 2020 года: в поселке изолировали больницу
Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до 77 к вечеру 15 апреля
Получателей продуктовых наборов в ЕАО стало больше
Автоматически продлили лицензии на торговлю алкоголем в Хабаровском крае
Паводок и ледоход в Хабаровском крае: обстановка на вечер 15 апреля 2020 года
Бухгалтер из Комсомольска оформила компенсацию на несуществующих детсадовцев
В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой
Еще один дежурный детский сад откроют в Хабаровске
Налетчик обчистил кассу офиса микрозаймов в Хабаровске, чтобы оплатить аренду
Учителям в Хабаровском крае пообещали сохранить зарплату
В Хабаровском крае увеличиваются возможности кредитования аграриев
Оставшиеся без работы в Хабаровском крае получили первые выплаты
В Хабаровске выясняют, кто заплатит за дезинфекцию подъездов
Дорожники в Хабаровске начали наносить разметку
Кому полагается бесплатное глазное протезирование, рассказали в Хабаровске
На создание семейных животноводческих ферм выделили гранты в Хабаровском крае
«Ростелеком» приглашает жителей Хабаровского края вместе искать новые решения для новых реалий жизни
Юные исследователи из Хабаровского края отличились на конкурсе имени Вернадского
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 апреля 2020 года
Хабаровчанин погасил долг перед ребенком, чтобы не лишиться машины
В Комсомольске непривычно рано начали делать безопасные дороги
Спасатели в Вяземском районе Хабаровского края проконтролируют паводок
Подростки с риском для жизни экспериментировали на железной дороге в Хабаровске
Паводок в Хабаровском крае 2020 год: уровень воды может достигнуть критических отметок
Обстановка в Хабаровском крае 15 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В прокуратуре рекомендовали мэрии Хабаровска ограничить доступ в парки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 апреля 2020 года