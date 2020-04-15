В Комсомольске-на-Амуре скорбят по звезде телевидения Елене Щербаковой

15 Апр 2020 2020-04-15T12:35:17+03:00

Она прошла путь от машинистки до журналиста, редактора и главного редактора

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В Комсомольске -на- Амуре среду омрачило сообщение о кончине Елены Щербаковой - одной из звезд городского телевидения в период 90-х и 2000-х годов. Она работала на государственной телерадиокомпании «Комсомольск». Елена Анатольевна долго трудилась на телестудии и смогла пройти интересный трудовой путь от машинистки до журналиста, редактора и главного редактора редакции информации.

- Елена Щербакова запомнилась своей энергичностью и жизнерадостностью. Она была открытым, добрым, улыбающимся человеком, и одновременно с этим деловым. Была душой и сердцем редакции на телестудии города, - прокомментировали в городской администрации.

Соболезнования родным и близким по поводу кончины Елены Анатольевны уже выразили в администрации города, городской думе, пресс-службе администрации города. В памяти комсомольчан она навсегда останется светлым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU