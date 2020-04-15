2020-04-15T12:33:20+03:00
Общество

Получателей продуктовых наборов в ЕАО стало больше

Теперь едой будут снабжать многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья и людей в возрасте от 60 до 65 лет
Александр ШТААЛЬ
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Получателей продуктовых наборов в ЕАО стало большеПолучателей продуктовых наборов в ЕАО стало большеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Еврейской автономии расширили список получателей поддержки в период пандемии коронавируса. Продуктовые наборы теперь будут получать не только пожилые люди старше 65 лет. Еду доставят многодетным семьям, жителям области с ограниченными возможностями здоровья и людям в возрасте от 60 до 65 лет.

- Волонтерам в целом предстоит доставить свыше 20 тысяч дополнительных наборов во все населенные пункты региона. Примерно три тысячи пакетов с продуктами останутся в резерве для адресной помощи людям, не вошедшим ни в одну из перечисленных категорий, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что на сегодняшний день в регионе закрыты все образовательные и культурные учреждения, не работают некоторые предприятия и организации, школьники и студенты обучаются дистанционно. Жителей области убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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