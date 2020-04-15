2020-04-15T12:51:19+03:00
Общество

Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до 77 к вечеру 15 апреля

Новые пациенты живут в Хабаровске, Советской Гавани и поселке Богородское
Александр ШТААЛЬ
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Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до 77 к вечеру 15 апреляЧисло заражений коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до 77 к вечеру 15 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае увеличилось количество заражений коронавирусом до 77. По данным на вечер 15 апреля 2020 года, выявили 23 новых случая заболеваний COVID-19. Пациенты проживают в Хабаровске и Советской Гавани, поселке Богородское. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отметим также, что заболевшие ранее контактировали с пациентами, которые уже находятся на излечении. Среди новых зараженных восемь человек в возрасте старше 65 лет. Все пациенты были в изоляции в медицинских учреждениях или на дому.

Итог: в общей сложности в регионе выявили 77 случаев заражения. Из них семь пациентов выздоровели и выписались, двое скончались, 69 человек получают лечение.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, не выходите на улицу без особой нужды. Если такая необходимость возникла, то соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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