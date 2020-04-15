15 Апр 2020 2020-04-15T12:51:03+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 15 апреля 2020 года: в поселке изолировали больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 15 апреля 2020 года – новых случаев заражения не выявлено. Лечения сейчас получают девять человек, информации о выздоровевших и умерших пациентах нет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что предварительный положительный анализ на коронавирусную инфекцию обнаружили у пациента Валдгеймской ЦРБ. Это не означает, что диагноз уже поставили, результат будут перепроверять.

Известно, что пациент является сотрудником лечебного учреждения системы исполнения наказаний. Он живет в поселке Бира. В превентивных целях уже приняли противоэпидемические меры, а именно полностью изолировали Больница в Валдгейме, вместе с персоналом, контактировавшим с данным пациентом. УФСИН предпринимает весь комплекс мер – в соответствии с утвержденным планом. Въезд и выезд из поселка Бира ограничили до нормализации санитарно-эпидемической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU