В Хабаровском крае выписали излечившегося от коронавируса 83-летнего пациента

15 Апр 2020 2020-04-15T13:42:24+03:00

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Вечер среды украсила очень приятная новость – после выздоровления выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом. Домой отправился 83-летний житель региона. Он находился в инфекционном госпитале краевой столицы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, сегодня вечером стало известно о том, что количество зараженных в крае достигло 77. Пациенты проживают в Хабаровске и Советской Гавани, а также в поселке Богородское Ульчского района.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, не выходите на улицу без особой нужды. Если такая необходимость возникла, то соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям. Отметим также, что глава региона ответил на многочисленные вопросы от местного населения по поводу того, почему не вводят режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU