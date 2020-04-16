Обстановка в Хабаровском крае 16 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

16 Апр 2020 2020-04-16T01:00:28+03:00

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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня 16 апреля не ожидаются опасные метеорологические явления. В Хабаровске без осадков, температура ночью от -1 до+12, днем от +14 до +16, ветер западный 6-11 м/с. В целом в Хабаровском крае без осадков. На юге региона температура ночью от -6 до -1, днем от +13 до +18, ветер западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с. В центральных районах температура ночью будет в пределах -9 до +1, днем от +5 до +20, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-11 м/с. На севере края осадки прогнозируют в Охотском и Аяно-Майском районах, местами небольшой мокрый снег, температура ночью от -8 до 0, днем от +1 до +16, ветер западных направлений 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории региона колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

Вскрытие реки Уссури в Вяземском районе и в районе имени Лазо по прогнозам гидрологов пройдет на уровне отметок опасного явления. В селе Новосоветское вода может достигать 650-720 сантиметров 15-16 апреля.

Прогноз на день предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При его составлении использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU