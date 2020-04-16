2020-04-16T02:54:27+03:00
Общество

Коммерческую фирму в Хабаровске заставили оплатить коммуналку

Сумма долга составила более 78 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Коммерческую фирму в Хабаровске заставили оплатить коммуналкуКоммерческую фирму в Хабаровске заставили оплатить коммуналкуФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Коммерческая фирма в Хабаровске исправно не платила за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Когда общий долг составил 78 тысяч рублей, стороны начали решать вопрос в суде. По итогу организацию-должника обязали оплатить все счета.

- Сначала должника уведомили о начале исполнительного производства. Также разъяснили, что в случае отказа от добровольной уплаты задолженности в отношении него будут применены меры принудительного исполнения, а также сообщили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Видимо, руководство фирмы оценило нерадостную перспективу и оплатило задолженность в полном объеме. Деньги поступили на депозитный счет отдела судебных приставов. Исполнительное производство закончилось в связи с фактическим исполнением требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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