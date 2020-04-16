Коммерческую фирму в Хабаровске заставили оплатить коммуналку
Коммерческая фирма в Хабаровске исправно не платила за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Когда общий долг составил 78 тысяч рублей, стороны начали решать вопрос в суде. По итогу организацию-должника обязали оплатить все счета.
- Сначала должника уведомили о начале исполнительного производства. Также разъяснили, что в случае отказа от добровольной уплаты задолженности в отношении него будут применены меры принудительного исполнения, а также сообщили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Видимо, руководство фирмы оценило нерадостную перспективу и оплатило задолженность в полном объеме. Деньги поступили на депозитный счет отдела судебных приставов. Исполнительное производство закончилось в связи с фактическим исполнением требований исполнительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU