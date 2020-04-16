2020-04-16T02:53:33+03:00
Общество

В мэрии Комсомольска назначили нового начальника

Олег Одегов возглавит отдел строительства администрации города
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Комсомольска назначили нового начальникаВ мэрии Комсомольска назначили нового начальникаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В мэрии Комсомольска -на- Амуре назначили нового начальника. Олег Одегов возглавит отдел строительства администрации города. Об этом вчера, 15 апреля, сообщили в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что распоряжение о назначении уже подписал глава Города юности Александр Жорник. Кандидата на вакантное место определили путем проведения конкурса.

Для справки:

Олег Геннадьевич Одегов родился в 1988 году, получил высшее инженерное образование в Комсомольском -на- Амуре государственном техническом университете. Он также работал в данном вузе, после этого занимал разные должности на предприятиях, где трудился. До того, как занять пост начальника отдела, Олег Одегов работал инженером в управлении капитального строительства Комсомольска -на- Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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