2020-04-16T02:41:06+03:00
Общество

Большой оклад стал поводом для уголовного дела в ЕАО

По версии следствия, из-за неверных данных из коммунального предприятия похитили больше 150 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Большой оклад стал поводом для уголовного дела в ЕАОБольшой оклад стал поводом для уголовного дела в ЕАОФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Прокуроры в Еврейской автономии выявили нарушения федерального законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия «ЖКХ». Во время проверки выяснилось, что с 2017 по 2019 годы должностное лицо организации вносило неверные сведения о размере своей заработной платы.

- Нарушитель использовал свое служебное положение, внес ложные данные в организационно-распорядительные документы, умышленно завысил размер своего должностного оклада. Полученные в качестве дохода деньги он использовал по своему усмотрению, присвоив более 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс- службе прокуратуры Еврейской автономной области.

В отношении предприимчивого сотрудника возбудили уголовное дело за присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения. Ход разбирательств контролируют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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