2020-04-16T04:16:29+03:00
Общество

С погоста в Биробиджане убирают свалки и органический мусор

В планах провести противоклещевую обработку
Александр ШТААЛЬ
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С погоста в Биробиджане убирают свалки и органический мусорС погоста в Биробиджане убирают свалки и органический мусорФото: администрация Биробиджана
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На погосте в Биробиджане началась масштабная уборка. Работники муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» ликвидируют незаконные свалки, собирают мусор в мешки и выносят их к контейнерным площадкам. В планах провести обработку территории против клещей.

- В 2019 году горожане часто жаловались, что на территории кладбища появляются горы мусора. Чтобы избежать повторения ситуации, создали МБУ «Специализированная похоронная служба». Там оказывают услуги населению в части вопросов, связанных с выдачей разрешения на захоронения. К слову, недавно в штатное расписание муниципального учреждения ввели еще четыре единицы дворника, - рассказали в городской администрации.

Такой подход поможет организовать работу по сбору и вывозу мусора с территории городского кладбища. Рабочие собирают отходы, которые необходимо утилизировать на свалке. Для кустов, веток, сухой растительности пока выбирают место на городском кладбище для временного складирования. Этот материал можно использовать в хозяйственных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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