Антикоронавирусный рейд провели полицейские в Комсомольске

16 Апр 2020 2020-04-16T04:15:38+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре полицейские провели антикоронавирусный рейд. Правоохранители напомнили местным жителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции и рассказали о мерах профилактики заболевания.

- Внимание горожан обратили на то, что покинуть место жительства можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, в связи с походом на работу, в магазин за продуктами или в аптеку, а также для выгула домашних животных. В остальных случаях нужно находиться дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские также раздали листовки с информацией об основных правилах. Горожанам напомнили, что при их соблюдении удастся сохранить здоровье и не подвергнуть риску себя и окружающих в период пандемии.

Ранее сообщалось, что сейчас главная задача власти заставить людей находиться дома - убеждения, как видно из статистики, не сработали. Теперь очередь силовиков. Прокуратура края настаивает на том, чтобы количество нарядов на улицах существенно увеличилось.

ИСТОЧНИК KP.RU