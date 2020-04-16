Антикоронавирусный рейд провели полицейские в Комсомольске
В Комсомольске-на-Амуре полицейские провели антикоронавирусный рейд. Правоохранители напомнили местным жителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции и рассказали о мерах профилактики заболевания.
- Внимание горожан обратили на то, что покинуть место жительства можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, в связи с походом на работу, в магазин за продуктами или в аптеку, а также для выгула домашних животных. В остальных случаях нужно находиться дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские также раздали листовки с информацией об основных правилах. Горожанам напомнили, что при их соблюдении удастся сохранить здоровье и не подвергнуть риску себя и окружающих в период пандемии.
Ранее сообщалось, что сейчас главная задача власти заставить людей находиться дома - убеждения, как видно из статистики, не сработали. Теперь очередь силовиков. Прокуратура края настаивает на том, чтобы количество нарядов на улицах существенно увеличилось.
ИСТОЧНИК KP.RU