2020-04-16T04:36:09+03:00
Общество

Бизнесмены в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственности

Распоряжение подписал Сергей Фургал
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесмены в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственностиБизнесмены в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственностиФото: Мария ЛЕНЦ
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Представители малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственности. Распоряжение уже подписал Сергей Фургал. Речь идет об отсрочках платежей и освобождении от них по аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности.

- Чтобы получить льготу, пожалуйста, обратитесь с заявлением к своему арендодателю. В течение семи дней с вами должны заключить дополнительное соглашение к уже существующему договору, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Предполагается, что с 1 апреля по 30 июня текущего года от уплаты аренды освободят малый и средний бизнес, работающий в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Речь идет о туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, транспортных перевозках, предоставлении бытовых услуг, физкультуре и спорте, дополнительном образовании, культуре, организации досуга и развлечений.

Малый и средний бизнес, работающий в иных отраслях, имеет право на отсрочку арендных платежей в период с 13 февраля по 1 октября 2020 года. Рассчитаться бизнесмены смогут поэтапно, равными долями, начиная с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Отметим также, что никаких дополнительных платежей за предоставление отсрочки нет. При этом оплату коммунальных услуг, прописанных в договоре аренды, нужно гасить вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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