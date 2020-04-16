Бизнесмены в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственности

16 Апр 2020 2020-04-16T04:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае получат льготы по аренде краевой собственности. Распоряжение уже подписал Сергей Фургал. Речь идет об отсрочках платежей и освобождении от них по аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности.

- Чтобы получить льготу, пожалуйста, обратитесь с заявлением к своему арендодателю. В течение семи дней с вами должны заключить дополнительное соглашение к уже существующему договору, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Предполагается, что с 1 апреля по 30 июня текущего года от уплаты аренды освободят малый и средний бизнес, работающий в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Речь идет о туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, транспортных перевозках, предоставлении бытовых услуг, физкультуре и спорте, дополнительном образовании, культуре, организации досуга и развлечений.

Малый и средний бизнес, работающий в иных отраслях, имеет право на отсрочку арендных платежей в период с 13 февраля по 1 октября 2020 года. Рассчитаться бизнесмены смогут поэтапно, равными долями, начиная с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Отметим также, что никаких дополнительных платежей за предоставление отсрочки нет. При этом оплату коммунальных услуг, прописанных в договоре аренды, нужно гасить вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU