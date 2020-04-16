2020-04-16T05:52:39+03:00
Происшествия

Уголовное дело завели в Биробиджане после гибели собаки от пули

Еще живого пса привезли в ветклинику, спасти бедолагу не смогли
Александр ШТААЛЬ
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Уголовное дело завели в Биробиджане после гибели собаки от пулиУголовное дело завели в Биробиджане после гибели собаки от пулиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Биробиджане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Решение приняли на основании итогов прокурорской проверки, которую провели по публикации в аккаунте «Добрые руки Биробиджан» в соцсети.

- Выяснилось, что в гаражных боксах на улице Советской неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в собаку. Ее обнаружил местный житель и доставил в ветеринарную клинику, где животное пришлось усыпить, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выстреливший человек причинил боль и страдания собаке, которые повлекли гибель животного. Это стало достаточным основанием для начала уголовного разбирательства. Однако органы предварительного расследования при наличии достаточных признаков состава преступления мер к своевременному возбуждению уголовного дела не приняли. По итогу прокурорской проверки в адрес начальника ОМВД России «Биробиджанский» внесли требование устранить нарушение федерального законодательства и потребовали обеспечить возбуждение уголовного дела. На сегодняшний день разбирательства уже идут, следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления, устанавливают причастные к преступлению лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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