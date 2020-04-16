2020-04-16T05:55:50+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Хабаровском крае отпразднуют онлайн

Корректировки в план мероприятий вносят в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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День Победы в Хабаровском крае отпразднуют онлайнДень Победы в Хабаровском крае отпразднуют онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае поменяют формат празднования Дня Победы - часть мероприятий проведут в режиме онлайн. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов рекомендовал регионам проводить праздничные мероприятия без участия граждан старше 65 лет. В связи с этим принято решение о переносе на более поздние сроки краевого торжественного собрания и приема ветеранов.

- На сегодняшний день идет подготовка к параду войск Хабаровского гарнизона. Решение о сроках его проведения примут на федеральном уровне, - сообщил Андрей Степанов, полковник, начальник военно-политического управления Восточного военного округа.

Уже есть решение перенести на более поздние сроки Всероссийские проекты «Сад Победы», «Без срока давности» и «РиоРита - радость Победы». Жителей края приглашают участвовать в акции «Сад памяти». Для этого надо высадить дерево на своем приусадебном участке, либо нарисовать его и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Акция продлится до 22 июня. Подробности на сайте акции.

На сайте Дальневосточного художественного музея разместили интерактивный проект «Война и мир». Желающие смогут на онлайн-экскурсиях посмотреть картины фронтовой тематики. На сайте Дальневосточной государственной научной библиотеки 24 апреля в рамках акции «Библионочь» будут транслировать экскурсии по выставкам «Редкие и ценные издания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны», «Писатели-фронтовики Хабаровского края». Также запустят поэтический марафон «Лучшие стихотворения о войне». В Гродековском музее с мая запустят поисковый выставочный проект «Живая память», включающий в себя публикацию документов и фронтовых писем жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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