2020-04-16T05:54:20+03:00
Общество

«Не торопитесь на кладбище»: в Хабаровске со страхом ждут Родительского дня

Паломничество к могилам началось задолго до Пасхи и Радоницы
Александр ШТААЛЬ
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«Не торопитесь на кладбище»: в Хабаровске со страхом ждут Родительского дня«Не торопитесь на кладбище»: в Хабаровске со страхом ждут Родительского дняФото: Администрация Хабаровска
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Чиновники в Хабаровске не на шутку обеспокоены стремлением горожан во что бы то ни стало попасть на погосты. До Родительского дня еще далеко, Праздники Пасхи и Родоницы наступят уже скоро, однако паломничество к могилам уже набирает обороты. Режим самоизоляции этому не помеха.

- В минувшие выходные только главные погосты краевой столицы посетило не менее пяти тысяч человек, - рассказывает Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ. - На Центральном кладбище было не менее трех тысяч хабаровчан. Люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию друг от друга. Пасхи и Родительского дня ждем просто со страхом.

Причины беспокойства можно понять – в эти на кладбища могут прийти до 15 тысяч посетителей и это только на Матвеевском и Центральном. Безопасность этих людей окажется под угрозой. Если среди посетителей погостов окажутся носители коронавируса, последствия могут быть удручающими.

- Дорогие жители города Хабаровска, прошу вас, не торопитесь на кладбище. Ситуация с распространением в городе COVID-19 усложняется. Пожалуйста, воздержитесь от этих визитов, помяните усопших родных и близких дома, в узком кругу семьи, - сказал Александр Нимчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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