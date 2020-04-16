2020-04-16T06:12:53+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 16 апреля 2020 года

Количество подтвержденных случаев заражения не увеличилось
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 16 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 16 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 16 апреля 2020 года – количество официально подтвержденных случаев заболевания в регионе Не изменилось. Всего диагнозов поставили 77, из них девять человек уже излечились, двое скончались, 66 получают лечение. Они находятся в Хабаровске, Советской Гавани и в селе Богородском. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отметим также, что в стационарах края находятся 25 пациентов с подозрением на заболевание. Среди тех, у кого заражение подтвердилось, пять тяжелобольных пациентов. Из них четыре на ИВЛ. Кроме того, в стационарах края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии, из них 34 ребенка. Конкретно в Хабаровском инфекционном госпитале 78 пациентов с внебольничными пневмониями и 12 пациентов с ОРВИ.

В изоляторах края шесть человек, контактировавших с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Еще 700 человек находятся под медицинским наблюдением. Все они прибыли из зарубежных поездок. Из них более 80 человек поместили обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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