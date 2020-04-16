Вдали от коронавируса восстанавливают кордон в Хабаровском крае

16 Апр 2020 2020-04-16T07:06:33+03:00

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В заповеднике «Комсомольский» в Хабаровском крае идет вполне себе размеренная жизнь. Здесь вдали от коронавируса занимаются обустройством кордона «Тихая». Работа идет уже несколько лет. Напомним, здешние постройки были разрушены еще в 2013 году во время жуткого наводнения.

- Тогда в аварийном состоянии оказались жилой дом, баня и хозяйственные постройки. Пока на территории кордона смогли разместить два модульных домика и баню, отремонтировали инспекторский дом. Все новые строения размещены на понтонах, что обеспечило их сохранность при большой воде 2019 года, - рассказали в заповеднике «Комсомольский».

Между модульными домиками на террасе расширяют веранду и возводят навес. Сотрудники заповедника все делают с душой и своими руками, ведь они там будут жить и работать.

ИСТОЧНИК KP.RU