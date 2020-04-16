В Индустриальном районе Хабаровска начали обработку парков от клещей
В Индустриальном районе Хабаровска с 15 апреля начали акарицидную обработку. Работы планируют провести в парках и скверах, зеленых и лесопарковых зонах. Перед выполнением данных работ подрядной организацией установили информационные таблички.
- В целом за минувшую неделю в Хабаровске клещи уже покусали 19 человек. Несмотря на режим самоизоляции, хабаровские дачники и любители загородного отдыха все-таки открыли сезон, выезжают на огороды и пикники, - рассказала Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.
Отметим, пока пригород и сам Хабаровск небезопасны, ведь акарицидная обработка городских пространств стартует только 20 апреля. Обработать от кровососов собираются обработать 614 гектаров территорий - городских бульваров, парков и скверов, участков, прилегающих к медицинским и всем образовательным учреждениям, летних детских оздоровительных центров. Также обработают кладбища в канун Радоницы.
ИСТОЧНИК KP.RU