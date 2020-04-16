Четыре пациента вылечились от коронавируса в ЕАО

16 Апр 2020 2020-04-16T07:46:52+03:00

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В Еврейской автономии дождались радостного сообщения о первых выздоровевших пациентах. Сегодня, 16 апреля, стало известно, что из больницы после излечения выписывают четырех пациентов.

- Отметим также, что в Биробиджане по данным на 16 апреля закрыли на карантин три подъезда. Один из них в доме на улице Осенняя и два в домах на Набережной. Еще один закрыли сегодня в поселке Бира. В этих подъездах проживают люди с сомнительными результатами лабораторных исследований на COVID-19. Их диагноз окончательно не подтвержден. Карантин продлится до выяснения всех обстоятельств, – уточнил Павел Копылов, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

Ранее редакция «КП» - Хабаровск» сообщала, что вечером 15 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подписал постановление о введении ограничительных мер на территории поселка Бира Облученского района. Там у одного из местных жителей предварительно диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU