2020-04-16T08:19:37+03:00
Общество

Свежей травой засеяли газоны в Хабаровске

Почти все обработанные участки накрыли ультрасилом, защищая посевы от птиц
Александр ШТААЛЬ
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Свежей травой засеяли газоны в ХабаровскеСвежей травой засеяли газоны в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Газоны в Хабаровске засеяли свежей травой. Посевная началась с первых дней апреля, а до нее чистили землю вдоль всех основных магистралей города от песка и прошлогодней листвы. После окончания работ посевы накрыли ультрасилом, чтобы спасти их от птиц.

- Работы по озеленению города только набирают обороты. Кроме того, 16 апреля, в городе стартует высадка деревьев хвойных и лиственных пород. В общей сложности высадить планируют одну тысячу 200 стволов, а также полторы тысячи молодых кустарников, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Цветы на городских улицах появятся к 9 мая. В честь 75-летия Великой Победы флористы подготовят тематические композиции и инсталляции из разных сортов петуний. Их установят в центральной части Хабаровска и на площади Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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