2020-04-16T09:00:50+03:00
Общество

Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличи

В епархии рассказали об инструкции на этот счет
Александр ШТААЛЬ
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Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличиВерующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличи. Это отхождение от традиций вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, ранее священнослужители призывали прихожан воздержаться от посещений храмов во время празднования Пасхи. Тем, кто все-таки намерен прийти, настоятельно рекомендуют придерживаться рекомендаций.

- В связи с тем, что прийти в храмы смогут не все, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие смогут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых, / сме ртию смерть попра в, / и су щим во гробе х живо т дарова в». Потом нужно окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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