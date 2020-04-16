2020-04-16T09:21:14+03:00
Общество

Первые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском крае

Сумма займа определяется для каждого заемщика персонально исходя из численности работников
Александр ШТААЛЬ
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Первые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском краеПервые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае выдали первые беспроцентные кредиты на зарплату. Первые пять займов предприниматели оформили 10, 13 и 16 апреля. Подобные займы на сегодняшний день выдают в АО «МСП Банк», ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк». Заявки на выдачу зарплатных займов под 0 процентов принимают ПАО Банк «ФК Открытие», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Россельхозбанк» и АО «Альфа-банк».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сумма займа рассчитывают исходя из численности работников, минимального размера оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Кроме того, учитывают отчисления страховых взносов. Срок кредита – один год. Ставка для заемщика 0 процентов действует полгода, в последующие месяцы – четыре процента.

Отдельно отметим, что на эти займы подали уже больше 80 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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