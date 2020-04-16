Пассажира, прилетевшего из Москвы, привлекли к ответственности в Хабаровске

16 Апр 2020 2020-04-16T09:50:25+03:00

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В Хабаровске на пассажира, прилетевшего из Москвы, составили административный протокол. Поводом для этого стало курение на борту самолета. Житель республики Башкортостан не обращал внимания на сообщения членов экипажа и позволил себе нарушить общепринятые правила. При этом он создавал массу неудобств для других пассажиров, но совершенно не думал об этом.

- О нарушителе сообщили в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Хабаровска. Рейс «Москва-Хабаровск» встретили сотрудники транспортной полиции. Они же сопроводили 38-летнего пассажира в дежурную часть полиции, расположенную в здании аэропорта, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге в отношении мужчины составили административный протокол. Его нарушение квалифицировали по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

ИСТОЧНИК KP.RU