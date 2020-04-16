2020-04-16T10:33:38+03:00
Общество

Природные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском крае

Возгорания происходят по вине людей
Александр ШТААЛЬ
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Природные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском краеПриродные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском краеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае на сегодняшний день, 16 апреля, тушат девять природных пожаров. К слову, каждые сутки в регионе возникает до 12 новых очагов возгорания, причина зачастую одна и та же – беспечность людей. В это раз на ликвидации огня задействовали 208 человек, используют 25 единиц техники.

- Горят леса в Амурском, Верхнебуреинском, имени Лазо и Хабаровском районах. Если посмотреть на места появления термоточек, то видно, что огонь горит на расстоянии всего нескольких километров от поселков. Это указывает на причину. В период отсутствия гроз, все пожары рукотворные. Местное население в это время традиционно выходит в тайгу готовить места для сбора дикоросов. Жители и поджигают лес, - комментируют в краевом управлении лесами.

Пока до самих населенных пунктов огонь не добрался, их успевают ликвидировать. Однако не исключена вероятность, что однажды люди пострадают от своей же собственной беспечности. Напомним, в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Солнечном и Хабаровском районах, в также в Хабаровске действует особый противопожарный режим. Жителей края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в десах, воздержаться от походов в лес, не разводить костры. Давайте сохраним природу для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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