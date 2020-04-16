16 Апр 2020 2020-04-16T11:30:13+03:00

На директора интерната для престарелых с ножом напал подопечный в Комсомольске Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске -на- Амуре подопечного интерната для престарелых и инвалидов обвинили в покушении на убийство. По версии следствия, мужчина напал на директора учреждения и ударил ее в живот ножом.

- Происшествие случилось накануне, 14 апреля, непосредственно на территории интерната. Причиной нападения пока называют неприязненные отношения. Известно, то потерпевшую доставили в больницу, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь, - прокомментировали в пресс -службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По последним данным, судом избрана мера пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательное решение по поводу наказания для фигуранта примет суд, а пока расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU