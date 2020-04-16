В Еврейскую автономию привезли партию бесплатных медицинских масок

16 Апр 2020 2020-04-16T12:49:58+03:00

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В регион привезли первую партию медицинских масок и перчаток. В планах доставить всего 120 тысяч изделий. Их раздадут жителям региона бесплатно. Акция началась уже сегодня, 16 апреля, с села Амурзет и Октябрьского района в целом. Именно здесь пока сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка.

- Волонтеры уже раздали бесплатно три тысячи масок и тысячу пар перчаток. Жителей региона убедительно просят не доверять мошенникам, которые под видом гуманитарной помощи пытаются что-то продать или подарить за вознаграждение, - рассказал в своем аккаунте в соцсети Ростислав Гольдштейн.

Жителей региона заверили, что в других населенных пунктах также будут раздавать средства индивидуальной защиты, как только они прибудут в регион. Вместе с тем населению напоминают, что маска - это не гарантия защиты. Практически стопроцентно от коронавируса помогает только самоизоляция и максимальное ограничение контактов. Пожалуйста, оставайтесь дома, не отпускайте детей гулять во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU