16 Апр 2020 2020-04-16T12:48:47+03:00

Больше всего в Хабаровске, Хабаровском и Ульчском районах

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Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае: к вечеру 16 апреля 91 случай заражения в общей сложности. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве также составили карту распространения инфекции. Согласно этим данным больше всего зараженных из Хабаровска и Хабаровского района, где зарегистрировали 41 случай, и Ульчский район, где 40 заболевших. Также в Советской Гавани получают лечение девять человек, в Бикинском районе - один человек.

Напомним, вчера, 15 апреля, стало известно об еще одном вылечившемся от коронавируса пациенте. Домой отправился 83-летний житель региона.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без особой нужды. Если покинуть жилье все-таки пришлось, тогда соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU