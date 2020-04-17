2020-04-17T03:45:56+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Мокрый снег прогнозируют в Аяно-Майском районе
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 апреля не будет опасных метеорологических явлений, также не ожидаются осадки. В Хабаровске температура ночью от 0 до +2, днем от +16 до +18, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге региона температура ночью от -3 до +2, днем от +16 до +21, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с. В центральных районах ночные температуры от -8 до +3, днем от +8 до +21, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-11 м/с. На севере небольшой мокрый снег прогнозируют в Аяно-Майском районе, температура ночью от -10 до 0, днем от -3 до +18, ветер западный, северо-западный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В регионе не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

Очистились ото льда реки Уссури, Бикин, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска и другие реки в южной равнинной части края. Ледоход на реках Урми у села Кукан, Манома у села Манома, подвижки льда в верхнем течении реки Хор у поселка Среднехорский, реки Гур у поселка Снежный. На Амуре и на Амурской протоке сплошной ледоход.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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