17 Апр 2020 2020-04-17T03:44:42+03:00

Военные сбросили бомбы на склады в Хабаровском крае во время учений Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

С задачей справились во время учебно-тренировочных полетов

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военных летчиков. Основной задачей бойцов было выполнить бомбометание из горизонтального полета Су-34. Во время тренировки военные должны были попасть по целям, имитирующим склады тылового обеспечения, склады с оружием и боеприпасами, горюче -смазочными материалами условного противника.

- Во время учений экипажи Су-34 отработали методику захода на цели с различных высот. Также они учитывали ландшафт местности, отрабатывали бомбометание различными типами авиабомб и применяли элементы маневрирования, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

Другая задача, с которой также успешно справились военные летчики - уход от ответных атак истребительной авиации «противника» с активным применением средств радиоэлектронного подавления.

ИСТОЧНИК KP.RU