Очередь молодых семей на жилищные субсидии составили в Комсомольске

17 Апр 2020 2020-04-17T03:43:56+03:00

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Молодые семьи из Комсомольска-на-Амуре уведомили о том, что очередь на жилищные субсидии на 2020 год уже сформировали. На сегодняшний день специалисты провели проверку поданных документов, удостоверились, что все потенциальные получатели подходят по критериям для участия в программах по приобретению жилья.

- В рамках проверки также запросили сведения о наличии/отсутствии в собственности членов молодой семьи объектов недвижимого имущества. Обращения отправили в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, - рассказали в краевом минстрое.

Внимание молодых семей обращают на то, что был сбой в работе портала Росреестра. Поэтому сведения представлены не в полном объеме, как результат - возможно внесение изменений в список молодых семей - участников строительства (приобретения) жилья в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году и список молодых семей, желающих принять участие в строительстве (приобретении) жилья в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU