В Биробиджане обновляют дорожную разметку

17 Апр 2020 2020-04-17T03:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане с 15 апреля начали обновлять дорожную разметку и пешеходные переходы. Работы уже прошли на улице Пионерской. В приоритете улицы, по которым идет основной пассажиропоток.

- В планах работ также повторно нанести краску и на второстепенных проезжих частях в городе. По данным на 16 апреля работа ведется по улицам Шолом-Алейхема, Октябрьской и Горького. Обновление дорожной разметки необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в Биробиджане, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в городе продолжаются уборочные работы. Коммунальщики собирают мусор с прибордюрных полос, подметают автодороги. Ранее сообщалось, что на погосте в Биробиджане также проводят масштабную уборку. Работники муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» ликвидируют незаконные свалки, собирают мусор в мешки и выносят их к контейнерным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU