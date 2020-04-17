За распил чужого гаража осудят жителя Хабаровского края
Жителя Амурского района осудят за распил чужого гаража. Из материалов дела следует, что злоумышленника буквально случайно выявили полицейские. Они патрулировали районный центр, заметили, как мужчина режет металлический бокс с помощью газового оборудования.
- Когда правоохранители подошли к человеку, половина конструкции уже отсутствовала, фрагменты лежали рядом. У него спросили документы на недвижимость, но предоставить их он не смог. Тогда обвиняемого доставили в дежурную часть отдела МВД России по Амурскому району для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сам фигурант рассказал, что заранее присмотрел пустой металлический гараж с открытыми воротами без имущества. У него не было возможности перевезти конструкцию в целом виде, поэтому он решил разрезать ее на фрагменты и сдать в пункт приема металла. Вырученными деньгами планировал распорядиться по собственному усмотрению.
На сегодняшний день уголовное дело, возбужденное против мужчины по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» находится в суде на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU