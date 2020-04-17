За распил чужого гаража осудят жителя Хабаровского края

17 Апр 2020 2020-04-17T02:57:26+03:00

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Жителя Амурского района осудят за распил чужого гаража. Из материалов дела следует, что злоумышленника буквально случайно выявили полицейские. Они патрулировали районный центр, заметили, как мужчина режет металлический бокс с помощью газового оборудования.

- Когда правоохранители подошли к человеку, половина конструкции уже отсутствовала, фрагменты лежали рядом. У него спросили документы на недвижимость, но предоставить их он не смог. Тогда обвиняемого доставили в дежурную часть отдела МВД России по Амурскому району для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что заранее присмотрел пустой металлический гараж с открытыми воротами без имущества. У него не было возможности перевезти конструкцию в целом виде, поэтому он решил разрезать ее на фрагменты и сдать в пункт приема металла. Вырученными деньгами планировал распорядиться по собственному усмотрению.

На сегодняшний день уголовное дело, возбужденное против мужчины по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU