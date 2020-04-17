17 Апр 2020 2020-04-17T06:30:55+03:00

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Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса. Ранее редакция «КП»-Хабаровск» писала о том, что с 12 апреля в селе Богородское Ульчского района введен карантин. Тогда было подтверждено четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что в селе, где проживает около трех тысяч человек - диагноз COVID-19 подтвержден уже у 18 жителей. На сегодняшний день в населенном пункте действует особый режим карантина. Это значит, что для местного населения ограничен въезд и выезд без особой необходимости, закрыты парикмахерские, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания населения.

- Вчера, 16 апреля, в село Богородское прилетела сводная бригада медицинских специалистов в составе врача-инфекциониста, терапевта, педиатра, эпидемиолога, средних медицинских работников. Сегодня утром, 16 апреля, специалисты приступили к подворовым обходам и работе с контактными лицами, - сообщили в региональном минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/773672" frameborder="0"></iframe> Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса.Источник: очевидцы в селе Богородское

ИСТОЧНИК KP.RU