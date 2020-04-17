2020-04-17T06:30:55+03:00
Общество

Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса

Они будут проводить подворовые обходы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавирусаМедики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса. Ранее редакция «КП»-Хабаровск» писала о том, что с 12 апреля в селе Богородское Ульчского района введен карантин. Тогда было подтверждено четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что в селе, где проживает около трех тысяч человек - диагноз COVID-19 подтвержден уже у 18 жителей. На сегодняшний день в населенном пункте действует особый режим карантина. Это значит, что для местного населения ограничен въезд и выезд без особой необходимости, закрыты парикмахерские, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания населения.

- Вчера, 16 апреля, в село Богородское прилетела сводная бригада медицинских специалистов в составе врача-инфекциониста, терапевта, педиатра, эпидемиолога, средних медицинских работников. Сегодня утром, 16 апреля, специалисты приступили к подворовым обходам и работе с контактными лицами, - сообщили в региональном минздраве.

Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса.Источник: очевидцы в селе Богородское

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных
Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили
Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 апреля 2020 года
В Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговца
Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска
Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса
За распил чужого гаража осудят жителя Хабаровского края
В Биробиджане обновляют дорожную разметку
Очередь молодых семей на жилищные субсидии составили в Комсомольске
Военные сбросили бомбы на склады в Хабаровском крае во время учений
Обстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае: к вечеру 16 апреля 91 случай заражения
В Еврейскую автономию привезли партию бесплатных медицинских масок
На директора интерната для престарелых с ножом напал подопечный в Комсомольске
Самое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане
Природные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском крае
Пассажира, прилетевшего из Москвы, привлекли к ответственности в Хабаровске
Первые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском крае
Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличи
Газоны в Хабаровске засеяли свежей травой
Четыре пациента вылечились от коронавируса в ЕАО
В Индустриальном районе Хабаровска начали обработку парков от клещей