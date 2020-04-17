Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска
Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска. Сегодня возможно будут затруднения при проезде на улицах Краснореченская, Шелеста, Карла Маркса, Нагорная, Королева, Деповская, Рокоссовского, Герцена, Космическая, а также на Восточном и Владивостокском шоссе, в проезде Светофорном и в переулке Краснореченском. Горожан убедительно просят учитывать это обстоятельство и заранее корректировать маршруты.
Как сообщили в городской администрации, по состоянию на семь часов утра 17 апреля не зафиксировали отключения отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также в городе не работают 70 лифтов. За минувшие сутки на дорогах краевого центра работало 128 единиц техники, в том числе ночью 14. Рабочие в общей сложности вывезли 252,8 кубометра мусора.
Отметим также, что 16 апреля в краевой столице за неправильную парковку эвакуировали 12 автомобилей, за сутки произошло 22 дорожных аварии, три пожара и 35 возгораний. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 697 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU