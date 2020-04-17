2020-04-17T03:54:51+03:00
Общество

Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска

Горожан просят учитывать это обстоятельство и заранее корректировать маршруты
Александр ШТААЛЬ
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Дорожные работы развернулись на 12 улицах ХабаровскаДорожные работы развернулись на 12 улицах ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска. Сегодня возможно будут затруднения при проезде на улицах Краснореченская, Шелеста, Карла Маркса, Нагорная, Королева, Деповская, Рокоссовского, Герцена, Космическая, а также на Восточном и Владивостокском шоссе, в проезде Светофорном и в переулке Краснореченском. Горожан убедительно просят учитывать это обстоятельство и заранее корректировать маршруты.

Как сообщили в городской администрации, по состоянию на семь часов утра 17 апреля не зафиксировали отключения отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также в городе не работают 70 лифтов. За минувшие сутки на дорогах краевого центра работало 128 единиц техники, в том числе ночью 14. Рабочие в общей сложности вывезли 252,8 кубометра мусора.

Отметим также, что 16 апреля в краевой столице за неправильную парковку эвакуировали 12 автомобилей, за сутки произошло 22 дорожных аварии, три пожара и 35 возгораний. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 697 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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