2020-04-17T05:37:43+03:00
Общество

В Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговца

Разницу в весе расценили как обман покупателя
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговцаВ Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Въедливый покупатель в Хабаровске доставил массу хлопот продавцу хлебобулочных изделий. Клиент решил взвесить продукцию и выяснил, что вес выпечки меньше, чем заявляет торговец. О своих наблюдениях покупатель сообщил, как говорится, куда следует. Дальше началась проверка.

- Провели административное расследование, во время которого выборочно взвешивали реализуемые хлебобулочные изделия на установленных в торговом зале весах. Выяснилось, что одно из наименований товара действительно имело меньший вес. Торговец заявлял на ценнике вес булочки 120 граммов, а весы показали только 100 граммов, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Это обстоятельство расценили как обвес покупателя и, соответственно, обсчет. По правилам, при покупке хлебобулочного изделия в меньшем количестве по весу покупатель платит за больший вес товара. В итоге в отношении торговца началось административное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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