17 Апр 2020 2020-04-17T05:36:56+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 апреля 2020 года - в целом в регионе зафиксировали 91 случай заражения. Из них 78 человек проходят курс лечения, 10 человек выздоровели, трое скончались. Зараженные COVID-19 находятся в больницах Хабаровска, Советской Гавани и села Богородское.

Как отметили в региональном минздраве, за истекшие сутки по выздоровлению выписали одного пациента. Домой отправился 62-летний житель региона. Один пациент скончался в возрасте 85 лет от двусторонней вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, и множественных хронических патологий.

На сегодняшний день в стационарах края находятся 33 пациента с подозрением на заболевание. Из числа пациентов, у которых заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось, семь тяжелобольных, шесть из них находятся на ИВЛ. Кроме того, в стационарах края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии, из них 34 ребенка. В изоляторах края семь человек, контактировавших с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. В целом под медицинским наблюдением остаются около 700 человек, все они приехали из-за рубежа, из них более 80 находятся в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU