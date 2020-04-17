Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке
В Хабаровском крае, по данным на утро 17 апреля, все реки в основных берегах кроме Уссури. Гидрологи отмечают, что пойма этой реки подтоплена на глубину 0,1-0,9 метра. На сегодняшний день очистились ото льда реки Уссури, Бикин, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска и другие реки на юге региона.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, навалы льда на берегах есть на отдельных участках рек. Лед идет на реках Урми у села Кукан в Хабаровском районе, Манома у села Манома в Нанайском районе.
Отмечают подвижки льда в верхнем течении реки Хор у поселка Среднехорский в районе имени Лазо и на реке Гур у поселка Снежный в Комсомольском районе. Также начался ледоход на реке Тырма, на Амуре и на Амурской протоке - сплошной ледоход.
ИСТОЧНИК KP.RU