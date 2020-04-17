2020-04-17T05:33:09+03:00
Общество

Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке

Некоторые реки очистились ото льда
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протокеПаводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протокеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае, по данным на утро 17 апреля, все реки в основных берегах кроме Уссури. Гидрологи отмечают, что пойма этой реки подтоплена на глубину 0,1-0,9 метра. На сегодняшний день очистились ото льда реки Уссури, Бикин, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска и другие реки на юге региона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, навалы льда на берегах есть на отдельных участках рек. Лед идет на реках Урми у села Кукан в Хабаровском районе, Манома у села Манома в Нанайском районе.

Отмечают подвижки льда в верхнем течении реки Хор у поселка Среднехорский в районе имени Лазо и на реке Гур у поселка Снежный в Комсомольском районе. Также начался ледоход на реке Тырма, на Амуре и на Амурской протоке - сплошной ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных
Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили
Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 апреля 2020 года
В Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговца
Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска
Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса
За распил чужого гаража осудят жителя Хабаровского края
В Биробиджане обновляют дорожную разметку
Очередь молодых семей на жилищные субсидии составили в Комсомольске
Военные сбросили бомбы на склады в Хабаровском крае во время учений
Обстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае: к вечеру 16 апреля 91 случай заражения
В Еврейскую автономию привезли партию бесплатных медицинских масок
На директора интерната для престарелых с ножом напал подопечный в Комсомольске
Самое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане
Природные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском крае
Пассажира, прилетевшего из Москвы, привлекли к ответственности в Хабаровске
Первые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском крае
Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличи
Газоны в Хабаровске засеяли свежей травой
Четыре пациента вылечились от коронавируса в ЕАО
В Индустриальном районе Хабаровска начали обработку парков от клещей