17 Апр 2020 2020-04-17T05:33:09+03:00

Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Хабаровском крае, по данным на утро 17 апреля, все реки в основных берегах кроме Уссури. Гидрологи отмечают, что пойма этой реки подтоплена на глубину 0,1-0,9 метра. На сегодняшний день очистились ото льда реки Уссури, Бикин, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска и другие реки на юге региона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, навалы льда на берегах есть на отдельных участках рек. Лед идет на реках Урми у села Кукан в Хабаровском районе, Манома у села Манома в Нанайском районе.

Отмечают подвижки льда в верхнем течении реки Хор у поселка Среднехорский в районе имени Лазо и на реке Гур у поселка Снежный в Комсомольском районе. Также начался ледоход на реке Тырма, на Амуре и на Амурской протоке - сплошной ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU