17 Апр 2020 2020-04-17T05:49:30+03:00

Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске. Работы начались в конце марта, но уже сейчас подрядчик отчитался о проделанной работе. На объекте обновили раздевалки для спортсменов, установили современные противопожарные двери, заменили несколько регистров отопления, частично восстановили резиновое покрытие. Кроме того сделали косметический ремонт первого этажа, обустроили судейские помещения федерации легкой атлетики.

- Уделили внимание улучшению антитеррористической и пожарной безопасности, а именно установили специальную охранную систему с функцией идентификации лиц. Манеж оснастили системой контроля и управления доступом, техническими средствами охраны, кнопками тревожной сигнализации, системой аварийного экстренного оповещения и эвакуации, - рассказали в региональном министерстве физкультуры и спорта.

Впереди работы по оснащению ядра манежа видеокамерами, замене песка в прыжковой яме и резинового покрытия, регистров отопления. Кроме того, собираются установить дополнительные источники освещения, привести в порядок виражи и крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU