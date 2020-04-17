2020-04-17T06:26:54+03:00
Общество

Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменилиПраздники на Первомай в Хабаровском крае отменилиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили. Такое решение принял губернатор Сергей Фургал в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Это необходимая мера в целях безопасности местного населения.

- В Хабаровске отменили праздничный митинг и шествие работников крупных предприятий, представителей общественных организаций, ветеранов, молодежи, сотрудников государственных структур, депутатов и представителей профсоюзных организаций края. Эти мероприятия планировали на 1 мая. Отметим, что задействовать в них собирались более 15 тысяч человек. Не состоятся и другие культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в региональном центре, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что главам муниципальных образований уже направили рекомендации о проведении аналогичных действий. В районах края также речь идет об отмене культурно-массовых, спортивных и иных досуговых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда. Жителей региона просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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