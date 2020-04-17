В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных

17 Апр 2020 2020-04-17T06:56:43+03:00

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В Биробиджане за сутки привлекли к административной ответственности 18 граждан, которые находились на улице во время самоизоляции. Им вменили нарушение невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

- Все лица без причины и острой необходимости покинули место жительства, тем самым нарушили постановление врио губернатора ЕАО от 01.04.2020 № 75 «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории ЕАО». Среди нарушителей - и мужчины, и женщины. Возраст - от 57 до 20 лет, - говорится в сообщении Биробиджанского районного суда.

В документе говорится, что на граждан, проживающих и временно находящихся на территории ЕАО, возложена обязанность не покидать жилье. Исключения: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту (от места) работы, к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, выгул домашних животных на расстоянии не больше 100 метров, вынос мусора.

Нарушителей наказали по административной статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Пока в качестве наказания им вынесли предупреждение, хотя статья также предусматривает штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU