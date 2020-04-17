2020-04-17T10:06:06+03:00
Общество

Крупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублей

В эту сумму также вошли страховые взносы на работников
Александр ШТААЛЬ
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Крупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублейКрупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае крупная компания задолжала налоговой крупную сумму. Также в организации не перечислили страховые взносы на обязательное социальное и медицинское страхование работников за январь 2020 года. В общей сложности сумма долга составила больше 60 миллионов рублей.

- Нарушение выявили во время проверки исполнения требований налогового законодательства в организации «Порт Ванино». Недочет в работе крупнейшего градообразующего предприятия отрицательно влияет на наполняемость бюджетов. Кроме того, невовремя перечисленные взносы - это нарушение прав граждан на получение социальных пособий, охрану здоровья и медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ.

По итогу проверки генеральному директору «Порт Ванино» внесли представление. Требования документа уже исполнены - задолженность погашена в полном объеме. Директора по экономике и финансам привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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